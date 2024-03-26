Почти 4 млн тенге отдал за несуществующую машину житель Акмолинской области

Почти четыре миллиона тенге "подарил" акмолинец незнакомцу, пообещавшему пригнать машину из-за рубежа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

23 марта в отдел полиции поступило заявление от 31-летнего мужчины, который сообщил, что малознакомый мужчина завладел его деньгами.

По показаниям потерпевшего, он стал жертвой афериста, предложившему ему приобрести в одной из стран ближнего зарубежья автомобиль за 3,8 миллиона тенге.

"Случайный знакомый предложил мужчине пригнать хороший автомобиль по цене ниже рыночной и отправил ему посредством WhatsApp фото машины, скачанное из Интернета. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь", - сообщили в полиции.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний житель столицы, который дал признательные показания и сообщил, что деньги заявителя он потратил на личные нужды.

По факту мошенничества начато досудебное расследование.



