Почти 4 млн тенге отдал за несуществующую машину житель Акмолинской области
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Почти четыре миллиона тенге "подарил" акмолинец незнакомцу, пообещавшему пригнать машину из-за рубежа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
23 марта в отдел полиции поступило заявление от 31-летнего мужчины, который сообщил, что малознакомый мужчина завладел его деньгами.
По показаниям потерпевшего, он стал жертвой афериста, предложившему ему приобрести в одной из стран ближнего зарубежья автомобиль за 3,8 миллиона тенге.
"Случайный знакомый предложил мужчине пригнать хороший автомобиль по цене ниже рыночной и отправил ему посредством WhatsApp фото машины, скачанное из Интернета. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь", - сообщили в полиции.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний житель столицы, который дал признательные показания и сообщил, что деньги заявителя он потратил на личные нужды.
По факту мошенничества начато досудебное расследование.
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