Почти 4 миллиона тенге потратит акимат Костаная на замену дверей

Фото: kstnews.kz

Конкурс по замене 33 дверей из массива дерева на третьем этаже городского акимата объявили в начале сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

В бюджете на эти цели предусмотрели 7,6 млн тенге. В стоимость входили не только сами двери (большей частью стандартных размеров), но и работы по их замене, а также полный набор комплектующих. Средняя цена установки одной двери превысила 230 тысяч тенге.

В самом акимате отметили, что закупку проводили по ценовым предложениям. И костанайские поставщики внесли свои предложения. То, где была указана минимальная сумма - 7,6 млн тенге, и взяли за основу.

Максимальная стоимость по предложенным сметам достигала 9,2 млн тенге.

Конкурс разыграли. В итоге сэкономили почти 4 млн тенге. Сумма закупки составила 3,7 млн тенге – в среднем по 112 тысяч за одну дверь. Работы выполнит ТОО "ABM LTD".

Согласно договору закупок сделать это надо будет в течение ближайших полутора месяцев.