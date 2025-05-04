С начала этого года в Казахстане в рамках пилотного проекта по заочному медико-социальному освидетельствованию было рассмотрено почти 35 тысяч заявок на установление группы инвалидности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты население РК.

Заочное освидетельствование сейчас проводится по 30 медицинским направлениям. В прошлом году в таком формате было обработано более 96 тысяч заявок, что составило почти 40% от общего числа людей, прошедших освидетельствование.

"Эта инициатива реализуется по поручению Президента Казахстана, который на одном из заседаний Национального совета общественного доверия отметил важность создания удобных условий для людей с особыми потребностями. В частности, задача стояла в том, чтобы избавиться от бумажной волокиты и ненужных визитов в инстанции", — поясняют в министерстве.

Для реализации этого проекта Министерство труда и социальной защиты населения совместно с другими госструктурами запустило пилотный проект в 20 регионах страны. Теперь людям, желающим установить инвалидность, достаточно прийти в поликлинику для прохождения обследования, а все остальные этапы экспертизы проходят без их участия благодаря интеграции различных информационных систем.

Этот новый подход делает процесс получения инвалидности гораздо проще и удобнее, исключая необходимость многократных визитов в госучреждения. Он также снижает коррупционные риски, так как исключает прямой контакт между получателем услуги и её поставщиком.