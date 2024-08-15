Почти 3000 га земли вернут в госсобственность в области Жетысу

Внеплановую проверку в отношении ТОО "А" провели сотрудники департамента по управлению земельными ресурсами области Жетысу и выяснили, что предприниматель не использует участок по целевому назначению, передаёт BaigeNews.kz.

Площадь участка, расположенного в Аксуском районе, составила 2910 гектаров.

"Выявлены нарушения статьи 92 Земельного кодекса РК. ТОО выдано обязательное для исполнения предписание сроком на один год. Однако требования не были исполнены. В связи с чем департамент направил исковое заявление о применении административных мер в отношении ТОО в Аксуский районный суд. Постановлением суда на ТОО наложен штраф на сумму один млн 292 тысячи тенге. Департаментом ведётся работа по возврату земельного участка в государственную собственность", - сообщили в ведомстве.

За нерациональное использование земель пользователей включают в отдельный реестр. В соответствии со статьёй 96-1 Земельного кодекса им больше не предоставят участки.