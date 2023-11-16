Почти 300 тысяч жилищных депозитов на детей открыли казахстанцы

В Астане, Алматы и Шымкенте живут самые бережливые и прогрессивные родители, считает глава Отбасы банка Ляззат Ибрагимова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Когда я готовилась к этому брифингу, специально попросила посмотреть все детские депозиты, которые были открыты на детей до 18 лет. Очень хорошая статистика – у нас 299 579 таких депозитов. Заботливые родители открывают даже детям до 1 года – 12 721 такой депозит и 50 140 детей (депозитов – прим. ред.) – до 5 лет", — сказала глава Ибрагимова.

Больше всего детских депозитов открыли в отделениях банка в городах Шымкент – 679, Алматы – 642 и Астана – 531 депозит.

Также, по словам Ибрагимовой, самые прогрессивные родители активно пользуются новой услугой – видеобанкингом, позволяющим открыть накопительные счета в режиме онлайн. Всего благодаря этой услуге было открыто 7 232 детских депозита.