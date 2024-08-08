Почти 300 тыс. пачек сигарет без средств идентификации изъяли из оборота в Костанае

Четыре уголовных дела по фактам реализации табачной продукции без средств идентификации зарегистрировано Агентством по финансовому мониторингу в Костанайской области, передаёт BaigeNews со ссылкой на ведомство.



Общая сумма выявленной продукции превышает 168 млн тенге.

"В ходе проведения рейдов выявлено, что открытым способом реализовывались сигареты без средств идентификации, а также обнаружены места хранения на территории г. Костанай. Из оборота изъято более 290 тыс. пачек сигарет", - говорится в сообщении.

Уголовные дела в отношении 4 подозреваемых лиц, осуществлявших незаконную деятельность, направлены в суд. Судом данные лица признаны виновными и им назначены различные наказания в виде штрафов и ограничения свободы.