Министерство внутренних дел активно продолжает свою работу по укреплению в обществе принципа "Закон и Порядок", а также по обеспечению безопасности на дорогах, передаёт BaigeNews.kz.

В Алматы сотрудники полиции провели разъяснительную работу среди владельцев мопедов, напомнив им о необходимости регистрации транспортных средств и соблюдения правил дорожной безопасности.

Все владельцы мопедов обязаны зарегистрировать свои транспортные средства до 5 апреля 2025 года.

Для того, чтобы зарегистрировать мопед, владельцам необходимо обратиться в специализированный Центр обслуживания населения (СпецЦОН) по месту жительства, предоставить документы, пройти технический осмотр а также оплатить государственные пошлины за регистрацию транспорта, выдачу свидетельства о регистрации и госномер.

Стоит отметить, что после 5 апреля управление незарегистрированными мопедами будет запрещено. В случае выявления правонарушений, связанных с эксплуатацией незарегистрированных мопедов, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 10 МРП согласно пункту 2 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях.

На сегодняшний день по республике зарегистрировано около 3 700 мопедов, из которых порядка 1 400 — в Алматы.

Полицейские призывают владельцев транспортных средств своевременно выполнить все необходимые процедуры и соблюдать требования законодательства.