Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре

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Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре

3 099 мерных слитков общим весом 124,66 килограмма продали банки второго уровня и обменные пункты в сентябре в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются слитки весом 10 граммов. Их доля от общего объёма продаж составляет 25 процентов - 26 706 штук.

В основном мерные слитки пользуются спросом в Алматы, Астане и Атырау.

Золотые слитки могут выступать в качестве инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день".

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет.

Купить и продать слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Нацбанком в 2017 году. Всего с начала её действия продано 104 945 золотых слитков общим весом 3,6 тонны.