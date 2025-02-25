В январе инвестиционный убыток от управления пенсионными активами ЕНПФ составил минус 284,9 млрд тенге. Минусовые значения не фиксировались с апреля 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитного бюро DATA HUB.



Как сообщается, убыток сформировался в основном за счет переоценки ценных бумаг (-252,1 млрд тг) и внешнего управления (-120,2 млрд тг). Такой исход связывают с волатильностью на рынке, наблюдавшейся на фоне угроз Дональда Трампа о введении тарифов, а также снижении уровня безработицы в США.

С другой стороны, к убытку привело укрепление тенге, обеспечившее -52,9 млрд тенге. Вознаграждение по ценным бумагам принесло доход в размере 139,9 млрд тгенге. Но на общую картину это особо не повлияло.



Что касается процентных величин, убыточность ПА под управлением НБРК соответствует -1,25% при инфляции в 1,1%. Остальные же доверительные управляющие завершили месяц несколько лучше (от -0,74% до +0,58%). Правда, и речь в их случае шла об управлении куда меньшей суммой – 63,8 млрд против 22,3 трлн тенге.