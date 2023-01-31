Почти 21 тысяча пенсионеров живёт в домах престарелых в Казахстане

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В казахстанских домах престарелых и инвалидов проживают 20 733 пенсионера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

В учреждениях проводят старость 11 868 мужчин и 8 865 женщин.

"Большинство домов находятся в Восточно-Казахстанской (17 учреждений на 2 787 мест), Карагандинской (11 домов на 2 527 мест) и Западно-Казахстанской областях (11 домов на 1294 мест)", - сообщили в бюро.

Далее следует Костанайская область (9 домов на 1723 мест). В Акмолинской и Алматинской областях по восемь учреждений, они рассчитаны на 1218 и 1810 мест соответственно.

В остальных регионах страны насчитывается от двух до шести домов престарелых и инвалидов.