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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 19:14
74
Сегодня, 19:14
74
Фото: pixabay.com

Почти 2000 машин легализовали в Казахстане

Завершился четвёртый день кампании по легализации автомобилей в Казахстане. В МВД сообщили промежуточные  результаты, передаёт BaigeNews.kz.

"Предварительно одобрено 19 917 заявок. Легализовано 1 990 авто с выдачей казахстанских техпаспортов и госномеров", - сообщили в ведомстве.

По данным на 25 января, было легализовано 879 машин.

Также сообщалось о том, что замешанные в криминале автомобили выявили полицейские во время легализации в РК.

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#легализация #авто #МВД
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:14
74
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