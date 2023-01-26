Почти 2000 машин легализовали в Казахстане

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Завершился четвёртый день кампании по легализации автомобилей в Казахстане. В МВД сообщили промежуточные результаты, передаёт BaigeNews.kz.

"Предварительно одобрено 19 917 заявок. Легализовано 1 990 авто с выдачей казахстанских техпаспортов и госномеров", - сообщили в ведомстве.

По данным на 25 января, было легализовано 879 машин.

Также сообщалось о том, что замешанные в криминале автомобили выявили полицейские во время легализации в РК.