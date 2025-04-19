В Стамбуле стартовал судебный процесс по делу 189 человек, задержанных во время массовых протестов, вспыхнувших после ареста оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу. Среди обвиняемых — студенты, журналисты и фотокорреспонденты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Демонстрации, прошедшие в марте, были вызваны задержанием Имамоглу — одного из ключевых оппонентов действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Мэра обвинили в коррупции и вскоре после ареста поместили в следственный изолятор. Оппозиция расценила дело как политически мотивированное. Власти настаивают на независимости судебной системы.

Обвиняемых, в числе которых значительное число студентов университетов, подозревают в участии в несанкционированных митингах и отказе подчиниться требованиям полиции. Некоторые также обвиняются в ношении оружия. На первом слушании адвокаты потребовали полного оправдания своих подзащитных.

Из основного дела были выделены дела семи журналистов — четырёх фотокорреспондентов и трёх репортёров, освещавших протесты.

Среди задержанных оказалась и студентка Стамбульского университета Дерин Дога Куш. Она провела в следственном изоляторе Силиври 18 дней и была освобождена за неделю до начала суда.

"Мы пропустили учёбу, экзамены, некоторые потеряли работу. Это не правосудие, это политическое преследование", — заявила она.

В день слушания у здания суда собрались сотни человек, чтобы выразить поддержку подсудимым. Среди них был и Авни Гюндоган, отец одного из студентов.

"Они реализовали своё право на мирный протест. Мы требуем справедливого и оправдательного приговора", — сказал он.

По данным правозащитников, в ходе протестов было задержано более 2000 человек. Это крупнейшие демонстрации в Турции за последнее десятилетие.