Почти 200 педиатров не хватает в Казахстане

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Дефицит врачей-педиатров в Казахстане составляет около 200 специалистов. Из них порядка 100 – неонатологи. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня в системе здравоохранения работает 2640 врачей педиатрического профиля, из них 773 неонатолога. Выпустилось в этом году 198 детских специалистов. Проходят обучение 548 резидентов по специальностям детского профиля", - сообщил спикер.

Он уточнил, что в этом году распределение госзаказа составило 292 образовательных гранта на резидентуру по специальностям: "Детская хирургия", "Неонатология", "Педиатрия", "Онкология и гематология детская".