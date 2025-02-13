Почти две сотни машин скопились на трассе в районе Темиртау из-за непогоды. На дорогах низовая метель, порывистый ветер и ограничение видимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Полиция временно закрыла сразу две дороги республиканского значения. Дорожные службы приступили к расчистке путей. Когда отроется движение, пока не ясно.

"В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видом автотранспортных средств на участках автодороги республиканского значения Астана – Караганда – Алматы – Граница Акмолинской области – ПВП Темиртау и Кызылорда - Жезказган - Караганда – Шидерты", – сообщил старший диспетчерЦентра планирования и оперативного управления ДЧС Карагандинской области Мадияр Ажаков.

По данным МВД, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения автотранспорта на 10 дорогах в шести областях страны. Всего по сети дорог республиканского значения ограничение действует на участках общей протяжённостью 1,5 тысячи километров. Водителей просят воздержаться от поездок.