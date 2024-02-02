Почти 200 человек спасли из снежных заносов за сутки в Казахстане

Из-за погодных условий немало граждан остались в снежном плену на дорогах республики. Всего из снежных заносов прошлой ночью спасли 197 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"Спасатели Туркестанской области в ходе проведенных работ спасли 156 человек, из них 17 детей, а также оказали помощь в вызволении легковых автомобилей и грузовиков. Подразделениями ДЧС Жамбылской области на закрытых участках автодорог в Жуалынском и Сарысуском районах из автомобилей спасен 41 человек, на очищенный участок дороги отбуксировано 5 автомобилей", - сообщили в ведомстве.

В ДЧС Жамбылской и Туркестанской областей организована работа оперативных штабов и телефона "горячей линии" для оказания информационной и психологической помощи. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности при неблагоприятных погоднях условий.