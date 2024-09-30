Почти 200 человек казнили в Саудовской Аравии
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Это данные по количеству приведенных в исполнение смертных приговоров за год и в этом саудовское королевство достигло пикового показателя, считают правозащитники. Они обвинили Эр-Рияд в нежелании модернизировать страну, передаёт BaigeNews со ссылкой на DW.
В Саудовской Аравии, по подсчетам агентства AFP, в этом году казнили максимальное число людей за последние три десятилетия. После того, как в субботу, 28 сентября, были приведены в исполнение еще три смертных приговора, общее количество казней в королевстве в 2024 году достигло 198.
В минувшем году в Саудовской Аравии было казнено 170 человек, а в 2022 году - 196.
Саудовское королевство уже давно находится под огнем критики из-за большого количества выносимых смертных приговоров. Представитель правозащитной организации Reprieve на фоне информации о новом печальном рекорде констатировал, что провозглашенный руководством страны курс на модернизацию - лишь пустые слова, поскольку "обещания не соблюдаются, а уже достигнутый прогресс сводится на нет".
По данным AFP, в нынешнем году в Саудовской Аравии 32 человека были казнены по обвинению в терроризме и еще 52 - по делам о наркотиках. По заявлениям саудовских властей, смертные приговоры служат "сохранению общественного порядка" и приводятся в исполнение лишь после исчерпания осужденными всех юридических возможностей.
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