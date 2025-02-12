Около 164 тысяч выпускников школ сдали январское ЕНТ. Почти 200 человек лишились такой возможности из-за нарушений, передаёт BaigeNews.kz.

76,81% абитуриентов сдали экзамен на казахском языке, 23,14% – на русском, 89 человек – на английском.

Пороговый балл набрали около 70,35% абитуриентов. Средний балл составил 65,81, максимальный – 139. Всего 186 абитуриентов набрали более 130 баллов.

Наибольшее количество тестируемых выбрали комбинацию предметов "Математика-Физика". 17,27% сдали предметы "Биология-Химия". Также в топ-3 вошла комбинация "Математика-Информатика". Наименьшее предпочтение отдаётся комбинации "Химия-Физика", её сдали 197 человек.

По итогам январского ЕНТ-2025 абитуриенты показали наилучший уровень подготовки по предмету "Грамотность чтения", в среднем, доля освоения составляет 75,43%. Учащиеся, выбравшие "Физику", дали правильные ответы только на 32,32% вопросов. Самой сложной темой оказалась "Электромагнитная индукция".

В Миннауки и высшего образования сообщили, что за период проведения ЕНТ выявлено 197 нарушений правил. 101 абитуриент лишился возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещённых предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, а 96 человек удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования. Подставные лица не выявлены.

Подано более 14 тысяч заявлений на апелляцию, из них удовлетворены 10.