Почти 2 тыс алматинцев обратились в больницы из-за укусов клещей

В Алматы с начала сезона активности клещей по данным на 20 июня в медицинские организации с укусами клещей обратилось 1927 человек, передаёт BaigeNews.kz.

За аналогичный период 2023 года эта цифра составила 1944 человек.

"Удельный вес детей до 14 лет с укусами составил 47,2% (911 детей). Всем своевременно оказана экстренная медицинская помощь, по показаниям введен противоклещевой иммуноглобулин. С начала текущего года зарегистрирован один случай клещевого энцефалита среди взрослых", — рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы.

Оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим от укусов клещей осуществляется на базе следующих травматологических пунктов медицинских организаций города:

центральная городская клиническая больница (ул.Жандосова, 6);

больница скорой неотложной помощи (ул.Казыбек би, 96);

городская клиническая больница № 4 (ул.Папанина, 220);

городская клиническая больница № 7 (мкр. Калкаман, 20);

центр детской неотложной медицинской помощи (ул. Манаса, 40).

В ДСЭК напомнили, что в случае обнаружения присосавшего клеща, в наиболее ранние сроки (не позднее четвёртого дня после присасывания клеща) следует обратиться в медицинские организации. В них окажут квалифицированную медицинскую помощь и введут иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

В настоящее время в Алматы проведены противоклещевые обработки лесных массивов, мест массового отдыха населения — парков, скверов. С 14 мая по 11 июня обработано всего 2366,56 га (100%), из них лесных масивов — 1904,924 гектара, а также завершены работы в городских парках и скверах всех районов города — 461,363 гектара.