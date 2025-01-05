В Восточно-Казахстанской области.топ-менеджеры строительной компании под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса похитили 1,8 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Двое подозреваемых заключали ложные договоры на долевое участие в строительстве в городе Усть-Каменогорск и ввели в заблуждение 102 гражданина. Фактически объект превратился в долгострой. Несмотря на неоднократное продление сроков, возведение жилого комплекса так и не было завершено.

Следует отметить, что вопреки требованиям закона, компания не имела разрешительных документов на привлечение денежных средств дольщиков. Подозреваемые с санкции суда арестованы и помещены в следственный изолятор", - рассказал Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК.