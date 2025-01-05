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Почти 2 млрд тенге похитили у дольщиков в ВКО

Подозреваемые с санкции суда арестованы и водворены в следственный изолятор.

Сегодня, 09:25
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 09:25
Сегодня, 09:25
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Фото: BaigeNews.kz

В Восточно-Казахстанской области.топ-менеджеры строительной компании под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса похитили 1,8 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Двое подозреваемых заключали ложные договоры на долевое участие в строительстве в городе Усть-Каменогорск и ввели в заблуждение 102 гражданина. Фактически объект превратился в долгострой. Несмотря на неоднократное продление сроков, возведение жилого комплекса так и не было завершено.

Следует отметить, что вопреки требованиям закона, компания не имела разрешительных документов на привлечение денежных средств дольщиков. Подозреваемые с санкции суда арестованы и помещены в следственный изолятор", - рассказал Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК.

Для возмещения ущерба пострадавшим и обеспечения конфискации арестовано имущество подозреваемых на сумму 2,3 млрд тенге.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения не подлежат разглашению.

"Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм-бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется", - добавили в АФМ.

Напомним, ранее стало известно, как власти решат проблемы дольщиков в Косшы.

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