Почти 2 млрд тенге похитили у дольщиков в ВКО
Подозреваемые с санкции суда арестованы и водворены в следственный изолятор.
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В Восточно-Казахстанской области.топ-менеджеры строительной компании под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса похитили 1,8 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
"Двое подозреваемых заключали ложные договоры на долевое участие в строительстве в городе Усть-Каменогорск и ввели в заблуждение 102 гражданина. Фактически объект превратился в долгострой. Несмотря на неоднократное продление сроков, возведение жилого комплекса так и не было завершено.
Следует отметить, что вопреки требованиям закона, компания не имела разрешительных документов на привлечение денежных средств дольщиков. Подозреваемые с санкции суда арестованы и помещены в следственный изолятор", - рассказал Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК.
Для возмещения ущерба пострадавшим и обеспечения конфискации арестовано имущество подозреваемых на сумму 2,3 млрд тенге.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения не подлежат разглашению.
"Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм-бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется", - добавили в АФМ.
Напомним, ранее стало известно, как власти решат проблемы дольщиков в Косшы.