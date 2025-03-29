В Восточно-Казахстанской области предотвратили попытку доставки почти 2 кг марихуаны осужденным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники учреждения № 18 и Национальной гвардии ночью задержали 28-летнего мужчину, который пытался перебросить более 10 свертков на территорию колонии. При досмотре у задержанного обнаружили 12 свертков с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Экспертиза показала, что это + высушенная марихуана общей массой около 2 кг.

Несмотря на постоянные предупреждения и разъяснительные беседы с осужденными и их родственниками, такие попытки передачи запрещенных предметов в колонию продолжаются.

В отношении задержанного ведется досудебное расследование по статье 296 УК РК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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