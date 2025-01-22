В Актюбинской области ожидают открытия трасс 1573 грузовых и 213 легковых автомобилей, 11 автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Они находятся в кемпингах. Девять человек доставлены в обогревательный пункт.

На дорогах области выставлено 11 блокпостов. Работает оперативный штаб с участием заинтересованных органов.

Сообщалось, что по Акмолинской области выставлено 40 блокпостов, на которых имеется скопление 228 грузовых и 25 легковых автомашин.

В Карагандинской области закрыты шесть участков автодорог. На них скопилось 1418 транспортных средств, в том числе 508 легковых и 900 грузовых машин, 10 автобусов. В них находятся 2 924 человек. Застрявшим на закрытой трассе Темиртау-Астана понадобилась экстренная психологическая помощь.

Из-за закрытия трасс, соединяющих Астану с Карагандой и Щучинском, КТЖ организовал дополнительные электропоезда по этим направлениям.