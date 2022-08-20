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  • Почти 17 тысяч нарушений ПДД за месяц зафиксировали полицейские в столице
pixabay.com Вчера, 15:20
585
Фото: pixabay.com

Почти 17 тысяч нарушений ПДД за месяц зафиксировали полицейские в столице

Как рассказали в пресс-службе ДП Нур-Султана, с 19 июля по 18 августа 2022 года в столице проводилось профилактическое мероприятие "Безопасная дорога", сообщает Baigenews.kz.

За этот период были выявлены более 17 тысяч различных нарушений ПДД:

  • 164 нарушения совершили водители общественного транспорта;
  • за выезд на встречную полосу задержано 104 авто;
  • проезд на запрещающий сигнал светофора - 430 водителей;
  • арестованы 114 водителей в состоянии алкогольного опьянения;
  • задержаны 316 водителей, не имеющих прав управления транспортом;
  • задержаны 20 граждан, лишённых водительских прав;
  • почти 3500 пешеходов за нарушение правил перехода улиц.

Все нарушители привлечены к административной ответственности.

На штрафстоянку водворены 463 машины.

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#полиция #ПДД #пешеход #Нур-Султан
Вчера, 15:20
585
Журналист

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