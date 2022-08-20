Почти 17 тысяч нарушений ПДД за месяц зафиксировали полицейские в столице

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Как рассказали в пресс-службе ДП Нур-Султана, с 19 июля по 18 августа 2022 года в столице проводилось профилактическое мероприятие "Безопасная дорога", сообщает Baigenews.kz.

За этот период были выявлены более 17 тысяч различных нарушений ПДД:

164 нарушения совершили водители общественного транспорта;

за выезд на встречную полосу задержано 104 авто;

проезд на запрещающий сигнал светофора - 430 водителей;

арестованы 114 водителей в состоянии алкогольного опьянения;

задержаны 316 водителей, не имеющих прав управления транспортом;

задержаны 20 граждан, лишённых водительских прав;

почти 3500 пешеходов за нарушение правил перехода улиц.

Все нарушители привлечены к административной ответственности.

На штрафстоянку водворены 463 машины.