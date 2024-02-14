  • 14 Февраля, 11:12
  • BAIGENEWS

Почти 165 млн тенге задолжали своим работникам казахстанские предприятия с начала года

Сегодня, 10:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baigenews.kz Сегодня, 10:15
Сегодня, 10:15
115
Фото: Baigenews.kz

С начала 2024 года госинспекторами труда защищены права более 500 работников в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

"По состоянию на 1 февраля 2024 года государственными инспекторами труда на 25 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 1,1 тыс. работниками на сумму более 164,7 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

Руководителям данных предприятий было выдано 11 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 1,8 млн тенге.

"В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 500 работников. Им выплачено 130 млн тенге", - добавили в Минтруда.

Самое читаемое

Наверх