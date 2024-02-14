Почти 165 млн тенге задолжали своим работникам казахстанские предприятия с начала года
Сегодня, 10:15
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Сегодня, 10:15Сегодня, 10:15
115Фото: Baigenews.kz
С начала 2024 года госинспекторами труда защищены права более 500 работников в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.
"По состоянию на 1 февраля 2024 года государственными инспекторами труда на 25 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 1,1 тыс. работниками на сумму более 164,7 млн тенге", - сообщили в ведомстве.
Руководителям данных предприятий было выдано 11 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 1,8 млн тенге.
"В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 500 работников. Им выплачено 130 млн тенге", - добавили в Минтруда.
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