Почти 165 млн тенге задолжали своим работникам казахстанские предприятия с начала года

С начала 2024 года госинспекторами труда защищены права более 500 работников в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

"По состоянию на 1 февраля 2024 года государственными инспекторами труда на 25 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 1,1 тыс. работниками на сумму более 164,7 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

Руководителям данных предприятий было выдано 11 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 1,8 млн тенге.