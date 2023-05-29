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Почти 150 млн тенге выманил помогайка у астанчан
На 150 миллионов тенге обманул жителей Астаны предприимчивый 34-летний мужчина. Он предлагал знакомым широкий спектр услуг по оформлению автокредитов, ипотеки, денежных кредитов и инвестированию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В управление полиции района Байконыр обратились 29 потерпевших.
"Придумав различные схемы обмана, злоумышленник заполучил крупные денежные средства. Люди передавали ему от одного до 22 миллионов тенге. Общий ущерб составил около 150 миллионов тенге", - сообщили в полиции.
К стражам порядка обратилась астанчанка, сообщившая, что друг супруга предложил ей помощь в оформлении автокредита. Женщина передала ему 1,2 миллиона тенге. Мужчина сказал, что суммы недостаточно, предложил взять заём в МФО и товарный кредит.
В результате у астанчанки остались займы в пяти микрофинансовых организациях и товарный кредит. Машину она так и не увидела.
Аналогичным образом мужчина обманул и других граждан.
По факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Проверяется причастность к другим аналогичным преступлениям. В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения – содержание под стражей.
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