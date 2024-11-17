Почти 15 тысяч потребителей сутки оставались без отопления и горячей воды в Усть-Каменогорске

На 24 часа в ноябре, когда столбики термометра не поднимаются до нулевой отметки, остались без тепла и горячей воды жители микрорайона КШТ в Усть-Каменогорске. У некоторых к тому же ещё и выключили электричество. Причиной назвали порыв теплотрассы на месте строительства нового торгового дома. На месте устранения аварии побывал корреспондент Вaigenews.kz.

По словам жителей, проживающих в микрорайоне КШТ, батареи заметно начали остывать сразу после 13:00.

"Я это точно помню, потому что была суббота: я занималась стиркой и приготовлением еды. Как раз разогревала обед. Вся семья в выходные дома, стараемся вместе обедать и ужинать. Стала вешать бельё – смотрю, а батареи чуть тёпленькие. Ещё подумала, что, наверное, снизили температуру, потому что на улице солнце, даже потеплело. А потом – нет, совсем холодные стали. Все думаю, как нам повезло, что именно в выходные было достаточно тепло – примерно минус шесть было, ночью конечно, холоднее. Пришлось детей одевать потеплее", — рассказала Мадина Нургазина.

По ее словам, ну утро тоже батареи были холодные. Семья даже думала перебраться к родителям в частный дом на другой конце города, потому что информации о порыве теплотрассы было очень мало.

"Сначала пообещали, что уже в 19:00 субботы все исправят, потом в 23:00, а в результате на утро тепла не было, новостей о том, когда все наладят, тоже не поступало. А нам прислали объявление, что если тепла не будет к вечеру, то детей в сад вести не надо. Стали ломать голову, куда их отправить, сидеть с ними некому, нам-то с мужем работу никто не отменял", — говорит женщина.

В квартирах холодно не будет

Не сразу, но все-таки в АО "Шыгыс жылу", компании, которая производством, передачей, распределением и снабжением тепловой энергии, ситуацию прокомментировали. Оказалось, действительно, завершить ремонтные работы планировалось вечером в день аварии, однако ситуация усложнилась.

"Предварительно, дефект произошел из-за посадки напряжения на котельной №2. Нарушений нормативов температуры внутри помещений потребителей на период отключения не будет", — пообещали в АО "Шыгыс жылу".

Здесь сослались на то, что температура наружного воздуха днем была 0 градусов, а жалоб со стороны населения якобы не было.

"Окончание ремонтных работ планировали на 23:00. Всего задействовано 8 единиц техники, 24 человека", — сообщили в пресс-службе предприятия.

Только в 24:00 аварийные бригады, которые работали все это время на месте, определили, где произошёл порыв и приступили к его ликвидации. На место выехал аким области.

"Самое главное, что есть реакция и ничего непоправимого нет. Произошла авария, нашли, начали устранять и через какое-то время подадут воду. Опять-таки, погода нам в помощь, если бы был мороз, ситуация усложнилась бы. В причинах будут разбираться", — отметил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.

Глава города и представители Управления энергетики и ЖКХ ВКО также были на местах.

"И это еще морозов не было! Если честно, даже подумать страшно, что будет зимой. Оставите нас без электричества или отопления - будет очень много последствий, так как наши дома на горе, здесь все системы питаются на электричестве. Как всегда, одни отмашки и отмазки у компетентных органов, то гроза, то ветер, то прорыв, то экскаватор, то бульдозер, то кран виноваты. Вместо того, чтобы заранее предотвратить подобные ситуации, мы по итогу будем бороться с последствиями", — уверен житель 19 микрорайона Ержан Кулитаев.

По словам мужчины, их дома расположены на горе, где постоянно сильный ветер, поэтому несмотря на относительно теплую погоду, в квартирах было холодно – тепло быстро выдуло.

Кстати, в микрорайоне располагаются несколько больниц, школ, детских садов и роддом.

Ситуация на контроле

Точное время устранения аварии ни в АО "Шыгыс жылу", ни в местном акимате уже не называли. Надо отдать должное сотрудникам предприятия, устраняющим дефект. Их смена в этот день продлилась более 24 часов – без отдыха, без сна, в воде и грязи по колено.

На утро тепла тоже не было. На месте аварии видно, что работы не останавливались всю ночь. Работники АО "Шыгыс жылу" работали молча, слаженно, не обращая внимания на камеры журналистов.

"За ночь было привлечено 10 слесарей, два сварщика и семь единиц техники. Работали ровно сутки с небольшим, менялись только сварщики, а слесари оставались на месте. Обычный наш график по штату с 8 утра до 5 вечера, но в этот раз нам пришлось работать 24 часа подряд, не останавливаясь. Копали в грязи, ночью и это усложнило нам работу, произойди такое днем, управились бы в два раза быстрее. Предположительно, был какой-то заводской дефект, который мы обнаружили при сварочных работах, еще и поэтому время работы увеличилось. На данный момент состояние трубопровода очень хорошее", — рассказал на месте аварии начальник Левобережного района тепловых сетей АО "Шығыс жылу" Олег Бондарь.

По его словам, работники предприятия знают свое дело, ответственно подходят к выполнению работы.

А слесарь теплосетей Антон Гордеев даже день рождения отметил здесь же – на месте аварии.

"Исполнилось 49 лет. Да нормально семья отнеслась к тому, что я не дома за накрытым столом, а здесь – в грязи и воде. Они привыкли, что мне часто приходится срочно выезжать на вызовы, все понимают. Жена сказала, что праздник просто перенесем", — рассказал Антон Гордеев.

По его словам. В компании он трудится 9,5 лет. За эти годы, конечно, бывали аварии разной сложности. Этот порыв – не из простых.

"Мы со всем справлялись и дальше будем держать марку. За последние несколько лет, по масштабности, чтобы был отключен целый микрорайон, такого давно не было, поэтому мы на протяжении всей ночи прикладывали усилия. Долг свой, считаю, выполнили. Все понимали, что люди в квартирах сидят без тепла", — поделился слесарь тепловых сетей АО "Шығыс жылу" Антон Гордеев.

На вопрос, чем поддерживали свои силы, слесарь лаконично ответил: "Крепким чаем и короткими перекурами".

Пошло тепло

Уже в районе обеда следующего после аварии дня, порыв был ликвидирован.

"Авария устранена, в течение часа будет заполняться магистральная сеть, теплоснабжение будет восстановлено для жителей Левобережной части города", - сообщил руководитель Управления энергетики и ЖКХ ВКО Нурлан Рамазанов.

Батареи потеплели в районе 15 часов, вода в кранах стала горячей примерно в тоже время.

Кстати, причинами аварии займётся специальная комиссия.

Фото: Юли Чернявская