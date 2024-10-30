Почти 15 килограммовую опухоль яичника удалили онкологи в Алматы

В Алматы онкологи успешно провели операцию по удалению опухоли яичника, вес которой составил 14,7 килограмм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.

По словам руководителя отделения Алматинского онкоцентра Райхан Болатбековой, такие опухоли часто развиваются вследствие гормональных нарушений и могут длительное время не проявлять себя заметными симптомами.

"К сожалению, у многих женщин отсутствует привычка к регулярному самоконтролю. Они часто не считают нужным обследоваться до последнего и ждут приглашения от врача", – отметила врач.

Специалисты отмечают, что наибольшее количество пациенток с подобными заболеваниями – это женщины в возрасте от 40 до 55 лет. При этом рак шейки матки остается вторым по распространенности онкологическим заболеванием среди женщин как в Алматы, так и во всем мире.

"Современные методы диагностики и лечения увеличивают общую выживаемость, но важно понимать, что рак шейки матки можно полностью предотвратить", – отмечает Болатбекова.

Минздрав напоминает, что именно с этой целью в Казахстане началась вакцинация девочек 11–13 лет от вируса папилломы человека, который вызывает рак шейки матки.