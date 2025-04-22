Почти 14 тысяч иностранцев трудятся в Казахстане
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По состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане трудовую деятельность по разрешениям местных исполнительных органов осуществляют 13 891 иностранный гражданин. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передаёт BaigeNews.kz.
Иностранная рабочая сила (ИРС) распределена по следующим категориям:
- 570 человек — руководители и их заместители (первая категория),
- 2 439 человек — руководители структурных подразделений (вторая категория),
- 4 541 человек — специалисты (третья категория),
- 1 023 человека — квалифицированные рабочие (четвёртая категория),
- 1 709 человек — привлечены на сезонные работы,
- 3 609 человек — работают в рамках корпоративного перевода.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано 1 768 работодателей, использующих ИРС. При этом более 376 тысяч граждан Казахстана, или 96,4% от общей численности работников, составляют местные кадры.
В каких сферах трудятся иностранцы:
- Строительство — 5 131 человек,
- Сельское, лесное и рыбное хозяйство — 1 695 человек,
- Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров — 1 351 человек,
- Обрабатывающая промышленность — 1 232 человека.
Страны, откуда прибывают трудовые мигранты:
- Китай — 4 885 человек,
- Узбекистан — 1 614 человек,
- Индия — 1 150 человек,
- Турция — 1 124 человека.
В целях защиты внутреннего рынка труда Министерство ежегодно устанавливает квоту на привлечение иностранных специалистов. В 2025 году она была установлена на уровне 0,2% от численности рабочей силы, что составляет 14,8 тысячи единиц, однако в марте текущего года, с учётом заявок от местных исполнительных органов, квота увеличена до 16,5 тысячи единиц.
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