По состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане трудовую деятельность по разрешениям местных исполнительных органов осуществляют 13 891 иностранный гражданин. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передаёт BaigeNews.kz.

Иностранная рабочая сила (ИРС) распределена по следующим категориям:

570 человек — руководители и их заместители (первая категория),

2 439 человек — руководители структурных подразделений (вторая категория),

4 541 человек — специалисты (третья категория),

1 023 человека — квалифицированные рабочие (четвёртая категория),

1 709 человек — привлечены на сезонные работы,

3 609 человек — работают в рамках корпоративного перевода.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 1 768 работодателей, использующих ИРС. При этом более 376 тысяч граждан Казахстана, или 96,4% от общей численности работников, составляют местные кадры.

В каких сферах трудятся иностранцы:

Строительство — 5 131 человек,

Сельское, лесное и рыбное хозяйство — 1 695 человек,

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров — 1 351 человек,

Обрабатывающая промышленность — 1 232 человека.

Страны, откуда прибывают трудовые мигранты:

Китай — 4 885 человек,

Узбекистан — 1 614 человек,

Индия — 1 150 человек,

Турция — 1 124 человека.

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерство ежегодно устанавливает квоту на привлечение иностранных специалистов. В 2025 году она была установлена на уровне 0,2% от численности рабочей силы, что составляет 14,8 тысячи единиц, однако в марте текущего года, с учётом заявок от местных исполнительных органов, квота увеличена до 16,5 тысячи единиц.