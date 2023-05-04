Почти 1,4 млн тенге на развитие бизнеса смогут получить казахстанцы

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На портале Business.enbek.kz с 15 мая 2023 года начинается приём заявок по второму потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения. По республике в рамках второго потока планируется выдача 2 697 грантов.

Государственный грант – безвозмездно предоставляемый стартовый капитал, целевым назначением которого является запуск и развитие нового бизнеса. К слову, размер гранта составляет 400 МРП (1 380 000 тенге). Каждый участник может получить его только один раз.

"Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом", - говорится в сообщении.

Для подачи заявки необходимо:

зарегистрироваться на портале;

пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;

скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;

заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания центров занятости населения, центрах обслуживания населения.

Для получения гранта необходимо соблюсти ряд условий.

Претендентами на получение государственного гранта на реализацию новой бизнес-идеи могут быть:

зарегистрированные безработные;

индивидуальные предприниматели (срок регистрации до трёх лет

При этом претендент должен относится к одной из следующих социальных категорий:

лица с инвалидностью;

лица с действующим статусом "кандас";

межрегиональные переселенцы;

члены малообеспеченных семей;

член многодетной семьи (супруг/супруга);

лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);

получатели пособия по потере кормильца.

Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более трёх лет.

Отметим, для обеспечения прозрачности процедур, снижения человеческого фактора, удобства заявителей весь процесс предоставления грантов переведен в электронный формат. Прием заявок на получение гранта осуществляется через единое окно – портал "Business.enbek.kz".

"Грант можно получить на приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений. Гранты не предоставляются на: потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции", - уточнили в министерстве.

Гранты выдаются центрами занятости населения на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов для получения грантов.

"Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест", - объяснили в Минтруда.

Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов.

Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров занятости населения.