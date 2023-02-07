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  • Почти 14 миллиардов тенге требуется для стабилизации цен на "социальный хлеб"
pixabay.com Сегодня, 11:52
358
Сегодня, 11:52
358
Фото: pixabay.com

Почти 14 миллиардов тенге требуется для стабилизации цен на "социальный хлеб"

По республике имеются запасы социально значимых товаров более 1 миллиона тонн.

Согласно поручению главы государства в Казахстане будет продолжена работа по стабилизации цен на "социальный хлеб". Об этом в ходе расширенного заседания правительства сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передаёт BaigeNews.kz.

По оперативным данным регионов на 2 февраля текущего года по республике имеются запасы социально значимых товаров более одного миллиона тонн, в том числе на предприятиях, овощехранилищах - 519 тысяч тонн, на складах (ОРЦ, ТЛЦ) – 194,7 тысячи тонн, в торговых сетях – 183,3 тысячи тонн, в стабфондах – 24,4 тысячи тонн.

“В текущем году по данным акиматов годовая потребность в удешевленной пшенице составляет 308 тысяч тонн. С учетом реализационной цены Продкорпорации 135 тысяч тенге, размер субсидии составит 45 тысяч тенге за тонну. Это потребует выделения средств в размере 13,8 миллиарда тенге. Соответствующая бюджетная заявка внесена в министерство финансов. Указанные меры позволят снабжать мукомольные предприятия регионов пшеницей по фиксированной цене в 90 тысяч тенге и соответственно производить хлеб по текущим доступным ценам”, - заключил спикер.

 

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#стабилизация #цены #социальный хлеб
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:52
358
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