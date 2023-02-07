Почти 14 миллиардов тенге требуется для стабилизации цен на "социальный хлеб"

Фото: pixabay.com

По республике имеются запасы социально значимых товаров более 1 миллиона тонн.

Согласно поручению главы государства в Казахстане будет продолжена работа по стабилизации цен на "социальный хлеб". Об этом в ходе расширенного заседания правительства сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передаёт BaigeNews.kz.

По оперативным данным регионов на 2 февраля текущего года по республике имеются запасы социально значимых товаров более одного миллиона тонн, в том числе на предприятиях, овощехранилищах - 519 тысяч тонн, на складах (ОРЦ, ТЛЦ) – 194,7 тысячи тонн, в торговых сетях – 183,3 тысячи тонн, в стабфондах – 24,4 тысячи тонн.