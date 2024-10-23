Почти 1000 проектов в сфере сельского хозяйства запустят в стране - Токаев

Глава государства выступил на торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики, передаёт BaigeNews.kz.

Он высказал свое видение перспектив развития агропромышленного комплекса.

"Данная отрасль является крайне важной с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности. Казахстан продолжит укреплять свою роль на мировом продовольственном рынке. На сегодняшний день кампания по уборке урожая завершилась. Выражаю искреннюю благодарность всем аграриям. Несмотря на весенние паводки, было собрано более 26 млн тонн зерна, что стало рекордным показателем. Конечно, реальная помощь, оказанная государством, способствовала достижению данных результатов. В этом году объем льготных кредитов на весеннюю посевную кампанию увеличился втрое. Дополнительные средства были выделены на лизинг сельскохозяйственной техники. В целом, в сфере сельского хозяйства планируется реализовать 865 проектов общей стоимостью 2,6 трлн тенге", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Глава государства, на новые рельсы поставлена работа по поддержке предпринимательства. Это особенно важно, учитывая, что малый и средний бизнес обеспечивает рабочими местами почти половину экономически активного населения. Он напомнил, что в целях дальнейшего улучшения бизнес-климата и инвестиционной привлекательности страны в мае подписал Указ по либерализации экономики.

"Отечественные предприниматели активно участвуют в реализации важных страновых проектов: строят школы, больницы и другие социальные объекты, инвестируют в развитие промышленности и инфраструктуры, поддерживают благотворительные инициативы. Это яркий показатель созидательного партнерства государства и бизнеса, зрелости и социальной ответственности наших бизнесменов", – сказал он.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, прямая задача Правительства и акимов – оказывать всестороннюю поддержку бизнес-сообществу, не закрываться от предпринимателей, а конструктивно взаимодействовать с ними.

Президент рассказал о приоритетных направлениях социальной политики.

"В этом году в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" построено 115 новых медицинских объектов. В отечественной медицине внедряются инновационные методы лечения, начата комплексная модернизация онкологической службы. Принят закон о юридической и финансовой защите медицинских работников, направленный на повышение престижа профессии. В результате этих и других системных мер отмечается улучшение основных медико-демографических показателей. Средняя продолжительность жизни впервые за годы Независимости превысила 75 лет. Также реализуется Национальный проект "Комфортная школа", благодаря которому около 500 тысяч детей получат учебные места", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Главы государства, страны с развитой наукой и технологиями являются мировыми лидерами, и мы, чтобы не остаться на обочине прогресса, должны стать нацией технократов.

"Это веление времени. 2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. Мы уделяем приоритетное внимание техническому и профессиональному образованию. В этом году значительно вырос госзаказ для таких специальностей, а количество грантов увеличено на 10 тысяч. 65 % госзаказа было выделено именно на технические специальности. В нашей стране открываются филиалы престижных зарубежных высших учебных заведений. Были приняты и другие меры по повышению качества образования. Недавно принят Закон "О науке и технологической политике". Уверен, все эти меры будут способствовать повышению конкурентоспособности страны", – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев также напомнил, что в этом году по его инициативе запущена республиканская акция "Таза Қазақстан", которая призвана повысить экологическую культуру общества.