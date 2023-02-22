Почти 1000 человек эвакуировали из школы в Актобе

950 человек эвакуировали из школы-лицея в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Актюбинской области.

"22 февраля в 08:01 на пульт службы спасения 112 поступила информация о загорании средней школы №23 по адресу: город Актобе, улица Сатпаева 13.

По прибытию к месту вызова было установлено горение помещений на первом этаже открытом огнем. На место вызова направлены силы и средства Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области (53 сотрудников и 14 единиц техники)", - говорится в сообщении.

Силами спасателей эвакуировано 890 школьников и 60 взрослых. Пожар был полностью ликвидирован в 08:12. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание.

Жертв и пострадавших нет.