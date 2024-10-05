Почти 100 жителей Гонконга заразились смертельно опасной инфекцией

По меньшей мере 91 житель в китайском специальном административном районе (САР) Гонконга заразился инфекцией, вызываемой стрептококками группы B. Четыре пациента погибли, еще столько же находятся в больнице в тяжелом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу центра защиты здоровья при департаменте здравоохранения САР.

40 пациентов уже выписали из больниц. Результаты расследования показали, что большинство заразившихся контактировали с сырой пресноводной рыбой. Местные власти призвали население пользоваться перчатками при разделывании рыбы и не есть продукт в недоваренном виде.

Между тем, рекордный рост числа случаев заражения гемолитической стрептококковой инфекцией зафиксировали в Японии. В период с 1 января по 5 мая в стране зарегистрировали 801 случай заражения, что в 2,76 раза превышает показатели за аналогичный период 2023 года. Эксперты устанавливают причины столь активного распространения заболевания.