Почти 100 тысяч тонн соли купили казахстанцы с начала года

С начала 2023 года продажи соли в Казахстане выросли на треть, реализация соли на внутреннем рынке выросла на 67%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Data Hub.

Общий объем ресурсов по сравнению с прошлым годом немного снизился, но доля собственного потребления имеющейся соли возросла.

"В сентябре 2023 года реализация соли пищевой на внутреннем рынке выросла на 67%, до 16,6 тыс. тонн, показывают данные БНС АСПиР РК. За период с начала года продажи соли в РК выросли на 34%: объемы за 9 мес. достигли 98,8 тыс. тонн. Для последних лет, по крайней мере с 2018-го, это наиболее высокий показатель", - сообщают аналитики.

На внутренний рынок в январе-сентябре ушло около 36% всей продукции, тогда как годом ранее речь шла про 27%. Упал экспорт – минус 12,4% по сравнению с прошлым годом.

А вот сахар, напротив, в сентябре интересовал казахстанцев меньше. За месяц на внутреннем рынке продали около 25,6 тыс. тонн по сравнению с 59,8 тыс. т в сентябре 2022-го.