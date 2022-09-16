Почти 100 тысяч незадекларированных долларов изъяли при попытке вывоза – АФМ

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Департаментом АФМ по Туркестанской области пресечен факт незаконного вывоза незадекларированной валюты, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал агентства.

Правоохранители рассказали, что почти 100 тысяч долларов США пыталась вывезти из страны гражданка Казахстана, направлявшаяся в Турцию. Иностранная валюта без таможенного декларирования была обнаружена в рюкзаке пассажирки.

Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 40 месячных расчетных показателей. Изъятые доллары также обращены в доход государства.