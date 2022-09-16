open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Почти 100 тысяч незадекларированных долларов изъяли при попытке вывоза – АФМ
pixabay.com Сегодня, 17:17
137
Фото: pixabay.com

Почти 100 тысяч незадекларированных долларов изъяли при попытке вывоза – АФМ

Департаментом АФМ по Туркестанской области пресечен факт незаконного вывоза незадекларированной валюты, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал агентства.

 

Правоохранители рассказали, что почти 100 тысяч долларов США пыталась вывезти из страны гражданка Казахстана, направлявшаяся в Турцию. Иностранная валюта без таможенного декларирования была обнаружена в рюкзаке пассажирки.

Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 40 месячных расчетных показателей. Изъятые доллары также обращены в доход государства.

Видео: АФМ
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#АФМ #Туркестанская область
Сегодня, 17:17
137
Журналист
Наверх