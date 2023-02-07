Почти 100 тысяч иностранцев зарегистрировались в Алматы в 2022 году

Фото: @UNICEF/2018/Valera Kaliev

По данным управления миграционной службы в 2022 году с обращением о временной регистрации в город Алматы обратилось 99,141 иностранный гражданин, 23,212 из них - граждане России, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Как известно, наибольший приток россиян в Казахстан был зафиксирован осенью 2022 года. Причиной тогда послужила политическая обстановка в соседней стране. Так, к примеру, молодой человек по имени Артём работает в алматинском цеху по ремонту автомобилей. В Казахстан он планировал приехать и раньше, однако, сложившаяся ситуация ускорила процесс.

"Приехал из Великого Новгорода два месяца назад. Там имеется свой малярно-кузовной цех. Изначально приехал сюда для открытия филиала, так как тут живёт партнер. Из РФ дорога тяжелая, так как на границах было много людей, очереди и так далее. Сначала добрался на самолете до Новосибирска, там уже с попутчиками на машине. Мы и до этой ситуации планировали ехать сюда для открытия филиала, ситуация лишь дала ещё один повод. Семья ничему не подвержена, так что живёт и работает спокойно там", - поделился молодой человек.

Однако кто-то в Алматы переехал по работе до объявления мобилизации в России. Екатерина переехала в Новосибирск шесть лет назад. Там она вышла замуж и родила ребенка. По словам девушки, в Казахстан они решили переехать после первых санкций, применённых к России. Тогда некоторые компании начали закрываться, и многие её друзья потеряли работу.

"У Ромы (супруг Екатерины, - прим. автора) и у меня была стабильная работа. Я работала в частной школе, и мы не особо переживали. Однако случилась первая волна санкций, и многие люди уехали, так как не поддерживали сложившуюся ситуацию и международные компании одна за одной стали закрываться. Это коснулось многих наших друзей. К примеру наш лучший друг, лишился работы потому, что его сократили, он работал в одной из таких компаний. Такая компания как Шнайдер сделала ребрендинг, ушла с российского рынка, но при этом сделала локальный бренд который оставался в вакууме, то есть это компания работает только в России и никакого международного сотрудничества не имела, хотя изначально цель моего супруга была работать именно в международной компании, вне от того, где будет локация самой компании. И у нас начались разговоры о том, что компания ушла, что дальше, ведь ты хотел работать. Тогда я в шутку сказала, что можно перевестись в Казахстан, так как Шнайдер остаётся в пределах Казахстана. В итоге все так и произошло, по инициативе моего мужа, так как напомню его целью было работать в международной компании. А работать в локальной фирме его не устраивало, потому что он хотел карьерного роста и продвижения. Он сам инициировал разговор, и это случилось как раз в начале августа, он начал переговоры, на что ему предложили работу в Алматы", - рассказала девушка.

Екатерина признается, что для их семьи это было серьёзным решением. Но всё складывалось очень удачно.

"Для нас это был серьёзный шаг, но мы сначала внутри семьи решили, что нужно попробовать, потому что, когда как не сейчас, либо ты боишься и ничего не делаешь, а просто плывешь по течению, либо ты предпринимаешь попытки развиваться и идти дальше. И так в августе мы приняли решение, о том, что переезжаем. Хотя я закончила свою карьеру в школе в мае, ещё не зная о том, что мы будем переезжать, приняла решение работать на себя. По счастливой случайности мы продали свою машину, и её мы тоже начали продавать задолго до того, как было принято решение о переезде. И именно в момент принятия решения о переезде она как по волшебству продалась, как поддержка от Вселенной", - отметила она.

Девушка рассказывает, что была удивлена дороговизне аренды жилья.

"В середине августа когда мы приняли решение о переезде, у нас встал вопрос с документами, по переводу сотрудников компании Шнайдер. В Новосибирск у нас своя квартира, мы решили не сдавать, потому что так будет выгодней для нас. Таким образом мы рассчитывали компенсировать, стоимость аренды жилья в Алматы. Я была немного шокирована ценами на недвижимость в Алматы, 400 000 тенге за однокомнатную квартиру это было очень много. В итоге мы собрались, сдали свою квартиру, собрали 30 коробок всего нажитого непосильным трудом. И мы полетели с Новосибирска до Алматы не прямым рейсом с ребенком на руках и двумя чемоданами в неизвестность, потому что мы не знали даже где мы будем жить, мы только сняли гостиницу на два или три дня для начала и потом на месте уже искать. Сложности и трудности, с которыми мы столкнулись, как раз например при поиске жилья - очень много мошенников. Есть те, кто просто не отвечает, есть те, кто просят оплату за показ. В Алматы на тот момент был высокий спрос на недвижимость. Я уже была согласна хотя бы за 400 тысяч, чтобы мы взяли в аренду квартиру", - рассказала Екатерина.

С Новосибирска семья летела с пересадками. А по прилету, признается девушка, разместиться и найти жилье им уже помогли друзья. Однако были моменты, которые ее удивили.

"Идея eGov мне очень нравится, однако, реализация в пунктах не очень. В плане того, чтобы получить ИИН я делала 5-6 раз, в жару, с ребенком. То у них сервис зависал, то из-за ошибок специалистов и так далее. Что касается детских садов, то по цене в Новосибирске и Алматы они одинаковые. Но что меня удивило, здесь так трепетно относятся к здоровью. Для того, чтобы подать заявление в садик, мне потребовалось очень много собирать справок. Это то, с чем я никогда не сталкивалась в России", - признается она.

По мнению политолога и общественного деятеля Адиля Сайлаубека, приток иностранных граждан в Казахстан не носит ярко выраженного положительного или отрицательного контекста по отношению к нашей стране.

"Ну это обычная тенденция во всем мире и в соседних странах. Притоки в основном миграционные всегда будут, и это законно. Основной приток с севера из России был, сразу же во все города Казахстана. Сейчас в данный момент они уже живут и работают, но никаких я бы сказал, других отрицательных тенденций не будет", - отметил он.

Политолог рассказал, почему граждане из других стран выбирают для миграции Казахстан.

"Потому что, как вы знаете, в Казахстане всегда царит мир, уважение к народам во всем мире, и все этносы, и другие граждане. которые у нас работают и хотят работать живут и никаких проблемных ситуаций не создают. Казахи издревле такой народ гостеприимный, но надо учесть, что иностранные граждане приходят чтобы зарабатывать и через некоторое время уйти, но, в основном, это из стран Средней Азии", - подчеркнул Сайлаубек.

По словам эксперта, приезжие не составляют сильную конкуренцию казахстанцам на рынке труда.

"Иностранная рабочая сила, я бы сказал пять лет назад да как то помогала и улучшала, но сейчас есть рабочие в сфере строительства и очень преуспели в этом деле. Я думаю, нам надо развиваться, потому что у нас строительство домов резко увеличилось. Наши же соотечественники уже поняли, как и где получать прибыль и работать системно", - подчеркнул он.