Почти 100 тысяч евро пытался вывести иностранец из Астаны

Иностранец пытался незаконно вывести из столицы 98 тысяч евро, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент государственных доходов МФ РК по Астане.

"Таможенным постом "Әуежай-Астана" Департамента государственных доходов МФ РК по городу Астане в феврале текущего года в ходе осуществления таможенного контроля пассажиров международного авиарейса Астана – Стамбул при попытке незаконного вывоза денежных средств на общую сумму 98 000 евро задержан иностранный гражданин", - говорится в сообщении.

По данному факту материалы дела направлены в Департамент экономических расследований города Астаны для рассмотрения вопроса уголовной ответственности.



В ведомстве напомнили, что согласно Указу Президента Республики Казахстан запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США, за нарушение вышеуказанной нормы предусмотрена административная либо уголовная ответственность в зависимости от суммы.