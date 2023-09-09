Почти 100 кустов марихуаны вырубили полицейские в саду у жителя Текели

98 кустов культивированной марихуаны вырубили полицейские на приусадебном участке жителя Текели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

На участке полицейские обнаружили и вырубили кусты марихуаны общим весом 23,5 килограмма. Мужчину, который вырастил растения, содержащие наркотики, задержали. Также полицейские нашли на его участке марихуану, выставленную на просушку, а также несколько бумажных пакетов с готовыми к употреблению дозами.

Расследование проводится согласно статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

Всего с начала года в регионе из незаконного оборота изъято свыше 184 килограммов различных наркотиков. Выявлено 16 посевов с запрещёнными растениями, задержано 16 наркоторговцев.