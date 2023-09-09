Почти 100 кустов марихуаны вырубили полицейские в саду у жителя Текели
Сегодня, 00:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:13Сегодня, 00:13
157Фото: polisia.kz
98 кустов культивированной марихуаны вырубили полицейские на приусадебном участке жителя Текели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
На участке полицейские обнаружили и вырубили кусты марихуаны общим весом 23,5 килограмма. Мужчину, который вырастил растения, содержащие наркотики, задержали. Также полицейские нашли на его участке марихуану, выставленную на просушку, а также несколько бумажных пакетов с готовыми к употреблению дозами.
Расследование проводится согласно статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.
Всего с начала года в регионе из незаконного оборота изъято свыше 184 килограммов различных наркотиков. Выявлено 16 посевов с запрещёнными растениями, задержано 16 наркоторговцев.
В 2023 году сотрудники МВД Казахстана ликвидировали 28 нарколабораторий. В 2022 году их количество составило 45, а в 2021 году — 17. По данным МВД, 60 процентов из общего числа нарколабораторий составляют те, в которых изготовливают синтетические наркотики. Подробнее о том, как устроен преступный бизнес — в материале корреспондента BaigeNews.kz.
Самое читаемое