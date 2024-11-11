Почти 100 га земли вернули государству в Алматинской области

Департаментом по управлению земельными ресурсами Алматинской области КУЗР МСХ РК было принято решение о возврате в собственность государства земельного участка площадью 99 га. Данное решение было обусловлено неиспользованием данного участка по целевому назначению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

"В ходе проверки на территории Илийского района было установлено, что землепользователь не использует земельный участок сельскохозяйственного назначения в соответствии с его назначением и вместо этого занимается добычей полезных ископаемых.

На предприятие был наложен административный штраф, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В процессе досудебного урегулирования ТОО приняло решение добровольно вернуть неиспользуемый земельный участок в государственный земельный фонд", - говорится в сообщении.