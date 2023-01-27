Почти 100 абитуриентов лишили права сдать ЕНТ в январе в Казахстане

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Промежуточные итоги январского ЕНТ подвели в Министерстве науки и высшего образования РК и рассказали, сколько абитуриентов не пустили в аудитории с телефонами и шпаргалками, и скольких выгнали с экзамена за другие нарушения, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, около 57 тысяч человек сдали тестирование с момента старта январского ЕНТ. Из них 74 процентов выпускников прошли тестирование на казахском языке, 25 процентов – на русском, 37 человек – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 78 процентов абитуриентов. Средний балл составил 70.

"Завершилась третья неделя проведения тестирования, которое продлится до 10 февраля. Всё проходит в штатном режиме. Всего на участие в январском Едином национальном тестировании принято около 125 тысяч заявлений. На данный момент наибольшее количество тестируемых, то есть 19 процентов, сдали комбинацию предметов "Математика-Физика". 18 процентов выбрали комбинацию "Биология-Химия", 10 процентов - творческий экзамен. А новую комбинацию "Математика-Информатика", необходимый для поступления на IT-направления выбрали девять процентов участников ЕНТ", – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Он также сообщил о том, что создаются условия для комфортной сдачи тестирования абитуриентами, в том числе для поступающих с особыми образовательными потребностями. Для них время сдачи ЕНТ продлено на 40 минут. Кроме того, разработаны вопросы без схем и диаграмм.

"Благодаря принятым мерам в январском ЕНТ приняло участие 93 абитуриента с ООП", - уточнил директор НЦТ.

Возможности сдать тестирование из-за попытки пронести в аудитории смартфоны, шпаргалки и другие запрещённые предметы лишились 36 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалены 57 человек, их результаты аннулированы. Подставных лиц не выявлено.