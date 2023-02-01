Почти 10 тысяч казахстанцев прошли обучение на платформе SKILLS ENBEK

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С начала 2023 года 9,8 тысячи граждан, из которых порядка 1,4 тысячи безработных, получили сертификаты о прохождении курсов на платформе профессионального обучения в онлайн-режиме SKILLS ENBEK. Всего на платформе зарегистрировались 207,9 тысячи казахстанцев, из которых 15,4 тысячи — в 2023 году. Из 1,5 тысячи безработных граждан, прошедших обучение, порядка 300 человек — представители молодёжи, в основном из Жамбылской, Карагандинской, Костанайской областей и города Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службы Минтруда и социальной защиты населения РК.

С момента запуска авторы опубликовали на платформе 179 курсов по различным направлениям, из них 124 — бесплатные. Продолжительность курсов составляет от одного до 72 часов. Наиболее востребованными курсами являются "Разведение КРС молочного направления", "Жылыжайда көкөніс өсіру технологиясы" модулінің мақсаты, міндеті және мазмұны", "Выращивание клубники от А до Я", "Сүтті ірі қара өсіру", "Управление персоналом" и "Кассир".

В конце 2022 года был расширен контент бесплатных курсов по востребованным навыкам на платформе SKILLS ENBEK: дополнительно было опубликовано восемь новых онлайн-курсов на двух языках по развитию профессиональных навыков по различным профессиям в сфере сельского хозяйства, образования и воспитания, информационных технологий, экологии и охраны труда.

Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке Skills.enbek.kz, или выбрав раздел "Онлайн обучение" на Электронной бирже труда (enbek.kz).

На платформе обучающийся может самостоятельно выбирать подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, а также отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

По окончанию обучения нужно сдать тестирование с пороговым уровнем 70 процентов. При успешном завершении онлайн курса выдаётся сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения курса является оценка курса со стороны обучившегося.

Выданный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Электронной бирже труда. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на SKILLS ENBEK.

Напомним, с марта 2022 года на платформе оптимизирован действующий функционал и запущены новые сервисы.

В частности, усовершенствован поиск курсов, создана понятная структура уроков, появилась возможность отслеживания процесса обучения и быстрого взаимодействия с авторами курсов.

Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.

Размещение онлайн курсов на Платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудио материалы, инфографика и другие виды. Рекомендуемая длительность онлайн курсов от шести до 144 часов. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.