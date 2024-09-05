Почти 1 млрд тенге украли у государства трое фермеров в Актюбинской области

Факты мошенничества при получении кредитов для разведения племенного КРС в Актюбинском филиале АО "Аграрная кредитная корпорация" в рамках госпрограммы "Сыбага" установлены Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.

"В ходе следствия установлены трое граждан, которые являясь представителями 4 крестьянских хозяйств, с использованием фиктивных документов обналичили государственные субсидии и кредитные средства, выделенные на приобретение племенного КРС. Противоправными действиями государству причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму почти 1 млрд тенге. В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен", - говорится в сообщении АФМ.

За мошенничество в особо крупном размере в сфере агропромышленного комплекса приговором суда трое лиц осуждены к 5 годам лишения свободы.



К слову, движимое и недвижимое имущество осужденных конфисковано в доход государства.