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  • BAIGENEWS

Почти 1 млрд тенге украли у государства трое фермеров в Актюбинской области

Сегодня, 09:25
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Почти 1 млрд тенге украли у государства трое фермеров в Актюбинской области Сегодня, 09:25
Сегодня, 09:25
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Факты мошенничества при получении кредитов для разведения племенного КРС в Актюбинском филиале АО "Аграрная кредитная корпорация" в рамках госпрограммы "Сыбага" установлены Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.

"В ходе следствия установлены трое граждан, которые являясь представителями 4 крестьянских хозяйств, с использованием фиктивных документов обналичили государственные субсидии и кредитные средства, выделенные на приобретение племенного КРС. Противоправными действиями государству причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму почти 1 млрд тенге. В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен", - говорится в сообщении АФМ.

За мошенничество в особо крупном размере в сфере агропромышленного комплекса приговором суда трое лиц осуждены к 5 годам лишения свободы.

К слову, движимое и недвижимое имущество осужденных конфисковано в доход государства.

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