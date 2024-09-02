Почетные звания ряда рабочих профессий включат в систему госнаград

Глава государства поручил повышать престиж рабочих профессий и специалистов различных отраслей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Для построения конкурентоспособной экономики и поступательного прогресса страны нужно последовательно повышать престиж рабочих профессий и специалистов различных отраслей. Поэтому в систему государственных наград будут включены почетные звания для инженеров, геологов, разработчиков месторождений, работников транспортной, аграрной и водной отраслей, а также ученых и изобретателей. Признание их заслуг на государственном уровне станет хорошей мотивацией для всех профессионалов, повысит авторитет человека труда", - заявил Глава государства.