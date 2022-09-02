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  • Почему женщины будут выходить на пенсию в 61 год, рассказали в минздраве
pixabay.com Сегодня, 10:09
284
Фото: pixabay.com

Почему женщины будут выходить на пенсию в 61 год, рассказали в минздраве

В Министерстве здравоохранения рассказали, почему женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Послании Главы государства народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. Одна из них – приостановление с 2023 года на пять лет запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года.

"Данная мера принята с учётом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни граждан. В течение последующих пяти лет будут приняты меры по улучшению системы здравоохранения. При этом особое внимание будет уделено сельской медицине, созданию и расширению сети реабилитационных центров, направленных на восстановление и поддержку здоровья граждан", — говорится в сообщении министерства.

Напомним, президент отметил также необходимость разработки эффективной инвестиционной стратегии Единого накопительного пенсионного фонда.  

"Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70 процентов от прожиточного минимума, а максимальную — до 120 процентов. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27 процентов", — рассказал глава государства.

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#пенсионный возраст #женщины #здоровье
Сегодня, 10:09
284
Журналист

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