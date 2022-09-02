Почему женщины будут выходить на пенсию в 61 год, рассказали в минздраве

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В Министерстве здравоохранения рассказали, почему женщины будут выходить на пенсию в 61 год в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Послании Главы государства народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. Одна из них – приостановление с 2023 года на пять лет запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года.

"Данная мера принята с учётом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни граждан. В течение последующих пяти лет будут приняты меры по улучшению системы здравоохранения. При этом особое внимание будет уделено сельской медицине, созданию и расширению сети реабилитационных центров, направленных на восстановление и поддержку здоровья граждан", — говорится в сообщении министерства.

Напомним, президент отметил также необходимость разработки эффективной инвестиционной стратегии Единого накопительного пенсионного фонда.