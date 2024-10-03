Почему зерновой Казахстан импортирует мучные продукты

Почему Казахстан продолжает экспортировать зерно, а не мучную продукцию, несмотря на потенциал в сельском хозяйстве? Вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы прокомментировал вопрос журналистов, передает корреспондент BaigeNews.

Как сообщали ранее депутаты Сената при всем своем потенциале, Казахстан не перерабатывает зерно, теряя рынки сбыта мучной продукции.В кулуарах Сената эту тему прокомментировал вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы.

"Мукомольных предприятий у нас достаточно. Объем, который они перерабатывают и производят муку - тоже достаточен. Но задача стоит в более глубокой переработке. Мы приоритет сегодня отдаем именно этой отрасли и соответствующие финансовые средства, которые выделяются по линии холдинга "Байтерек" как раз таки направлены на более глубокую переработку зерна", - сказал он.

Казахстан в данный момент имеет три современных завода по глубокой переработке зерна: ТОО "BioОperations", ТОО "Жаркентский крахмалопаточный завод" и АО "АзияАгроФуд". Но этого недостаточно. При содействии МСХ РК в Казахстане планируется реализация еще семи проектов по переработке зерновых и зернобобовых культур на 116 млрд тенге.