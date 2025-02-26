Почему за свет и отопление в январе казахстанцам пришли большие счета
Глава Минэнерго дал советы, как сэкономить на оплате комуслуг.
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Министр энергетики Алмасадам Саткалиев объяснил, с чем связано повышение тарифов на комуслуги в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Министерством энергетики в рамках компетенции проводится работа по обеспечению надёжности работы энергетического сектора. Мы повысили тарифы на электрических станциях, по которым износ составлял до 90%. В результате данной работы уже порядка 19 станций выведены из "красной зоны", - сказал министр.
Также он напомнил, что с прошлого года министерство энергетики отвечает за магистральные тепловые сети. Общий объём инвестиций в 2023 году составил 347 миллиардов тенге, часть выделена из республиканского бюджета.
Саткалиев подчеркнул, что если суммы в квитанциях рассчитаны корректно и соответствуют утверждённым тарифам, то они объективны. Однако он не исключил возможных ошибок со стороны операторов.
"Оплата идёт исходя из фактического потребления. Если жители хотят сократить расходы, можно оптимизировать потребление, устанавливать коллективные счётчики и выбирать поставщиков на конкурентных рынках", - отметил министр.
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