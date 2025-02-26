Министр энергетики Алмасадам Саткалиев объяснил, с чем связано повышение тарифов на комуслуги в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Министерством энергетики в рамках компетенции проводится работа по обеспечению надёжности работы энергетического сектора. Мы повысили тарифы на электрических станциях, по которым износ составлял до 90%. В результате данной работы уже порядка 19 станций выведены из "красной зоны", - сказал министр.

Также он напомнил, что с прошлого года министерство энергетики отвечает за магистральные тепловые сети. Общий объём инвестиций в 2023 году составил 347 миллиардов тенге, часть выделена из республиканского бюджета.

Саткалиев подчеркнул, что если суммы в квитанциях рассчитаны корректно и соответствуют утверждённым тарифам, то они объективны. Однако он не исключил возможных ошибок со стороны операторов.