Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери объяснил, по какой причине обладатель их титула чемпиона мира в среднем весе Жанибек Алимханулы не был удостоен звания "суперчемпиона", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Один из пользователей соцсети Х спросил у функционера, почему они не присвоят "Казахскому стилю" статус "суперчемпиона", напомнив, что боксер владеет двумя титулами — WBO и IBF.

"Потому что статус „суперчемпиона“ (права и привилегии; НЕ титул) требует соответствия определенным критериям. Смотрите раздел 14 наших правил и положений. С уважением", — написал в ответ Оливьери.

Отметим, что одним из главных критериев для получения статуса "суперчемпиона" WBO является проведение не менее десяти успешных защит титула против соперников высокого уровня.