Почему WBO отказала Жанибеку Алимханулы в статусе суперчемпиона
Боксёр владеет двумя титулами — WBO и IBF.
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Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери объяснил, по какой причине обладатель их титула чемпиона мира в среднем весе Жанибек Алимханулы не был удостоен звания "суперчемпиона", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Один из пользователей соцсети Х спросил у функционера, почему они не присвоят "Казахскому стилю" статус "суперчемпиона", напомнив, что боксер владеет двумя титулами — WBO и IBF.
"Потому что статус „суперчемпиона“ (права и привилегии; НЕ титул) требует соответствия определенным критериям. Смотрите раздел 14 наших правил и положений. С уважением", — написал в ответ Оливьери.
Отметим, что одним из главных критериев для получения статуса "суперчемпиона" WBO является проведение не менее десяти успешных защит титула против соперников высокого уровня.
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