Почему выборы нужны так скоро — мнение экспертов

Фото: BaigeNews.kz

Уже этой осенью в Казахстане состоятся внеочередные президентские выборы. В следующем году — выборы в мажилис и маслихаты.

О решении Касым-Жомарта Токаева, озвученном в Послании народу Казахстана, высказался депутат мажилиса Парламента Айдос Сарым. Он считает, что казахстанское общество ждёт новых правил политической конкуренции и обновления, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"Теоретически выборы в Мажилис могли состояться в 2025 году. При этом многие ждут обновления уже сейчас и хотят участвовать в выборах. Поэтому, мне кажется, это честно. Заранее всё объявлено. У тех партий, которые хотят прийти на политическую (арену - Авт.), есть достаточно большое количество времени", — сказал Айдос Сарым.

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Напомним, последние, восьмые по счёту, выборы депутатов мажилиса Парламента РК прошли в Казахстане 10 января 2021 года. Внеочередные президентские выборы состоялись 9 июня 2019 года.

Айдос Сарым ответил на вопрос, насколько эти президентские выборы честны по отношению к другим кандидатам в президенты?

"Политика — это такая вещь, когда человек должен быть готов к выборам хоть завтра-послезавтра. Здесь есть достаточный временной люфт, который позволит людям создавать свои штабы, собирать сторонников и так далее", — считает политический деятель.

Токаев предложил выбирать президента только однократно, сроком на семь лет. Об этой инициативе высказался политолог Талгат Калиев.

"Что касается президентских выборов — для меня это было сюрпризом. Все задаются вопросом: пойдёт ли Токаев на третий, четвёртый сроки, будет ли продлять дальше, и он сейчас этой новацией полностью обезоруживает скептиков "Нового Казахстана". С другой стороны, это будет очень хорошей политической традицией в Казахстане. На самом деле, любые выборы — это хороший тренд", — отметил Калиев.

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Прокомментировал грядущие политические изменения и экс-заместитель премьер-министра, ныне аким Актюбинской области, РК Ералы Тугжанов.

"Настолько стремительно сегодня меняется общественно-политическое поле, я думаю, в этом вопросе ситуация продиктована теми событиями, которые произошли в Казахстане, я имею в виду январские события. И, безусловно, те настроения, которые сегодня в общественно-политическом поле, поэтому безусловно эти моменты учитываются", — поделился Тугжанов.

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов