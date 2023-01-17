Почему всем известная программа ArtSport дала сбой?

С мая 2021 года в Казахстане работает программа развития детского спорта и творчества, благодаря которой тысячи детей получили возможность бесплатно посещать спортивные секции или творческие кружки. Но в 2022 году со стороны проверяющих органов появились вопросы к местным исполнительным органам, а также к поставщикам услуг. В результате в ряде регионов были возбуждены уголовные дела по фактам хищения бюджетных средств. Как следствие, многие дети перестали заниматься спортом и творчеством из-за нехватки денег, передает BaigeNews.kz.

Улан Абишев в своем репортаже попытался ответить на вопрос, почему все-таки программа ArtSport дала сбой?