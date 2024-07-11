Почему вокруг сёл образуются стихийные полигоны объяснила эксперт

Заместитель исполнительного директора, Казахстанская ассоциация по управлению отходами "KazWaste" Айжан Рыскулова на онлайн-конференции рассказала о ситуации в казахстанских селах с управлением отходами, передаёт BaigeNews.kz.

Айжан Рыскулова сообщила, что в Казахстане насчитывается более 3 тысяч полигонов ТБО. Однако, по ее данным, из них соответствуют требованиям только 20%, остальные считаются незаконными.

Как правило, по ее словам, они образуются вокруг сел и поселков, но в большей части из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры.

"Мы объездили много сел и районов в Казахстане. И можно прийти к выводу о том, что в сельской местности у нас отсутствует инфраструктура по сбору, вывозу и переработке отходов. Элементарно, просто нет вывоза отходов от населения. В этой связи и не осуществляется сбор и переработка опасных составляющих ТБО – электронные отходы, ртуть содержащие лампы, батареи, аккумуляторы и так далее. Вся система управления отходами у нас финансируется за счет тарифа, который платит население - и в сельской местности у нас даже нет утвержденных тарифов. Если они есть, то тариф является очень низким – 200, тенге, 150 тенге, даже 80 тенге в месяц. И при этом отмечается очень низкий сбор тарифов – то есть население не оплачивает даже эти тарифы. Такая проблема тоже существует", - добавил спикер.

Еще одна проблема, вытекающая из этого – неконтролируемое сжигание мусора и, как следствие, загрязнение окружающей среды.