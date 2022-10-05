Почему внеочередные президентские выборы должны пройти в этом году, рассказал гость проекта "2022"

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В гостях у проекта "2022" побывал казахстанский политолог Талгат Калиев. Он объяснил, почему внеочередные президентские выборы должны пройти в этом году, передает BaigeNews.kz.

По его словам, сейчас в мире происходит огромное количество потрясений, ближайшие союзники Казахстана участвуют в военных конфликтах, а санкции стали новой экономической реальностью. В связи с геополитической ситуацией лучше, чтобы выборы президента прошли в этом году.

"Тогда у нас будет пять-семь спокойных лет. Когда вся эта волна успокоится - турбулентность не длится долго, но несколько лет она продлится. И вот когда ситуация стабилизируется, у нас уже наступят очередные выборы. Другой вопрос насчет денег (бюджет на выборы - прим. ред.) эти деньги по-любому будут потрачены, ещё ни одна страна не разбоготела от того, что экономила на выборах и не обеднела из-за их проведения", - отметил Талгат Калиев.

В качестве примера он привел США, где выборы президента проходят каждые четыре года. Но при всем при этом они - первая экономика мира.